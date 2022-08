Unió de Pagesos ha mostrat la seva preocupació a l’alcaldessa de Vilablareix per la pèrdua que podria suposar de sòl agrari la construcció de la ciutat esportiva del Girona FC al Pla de la Massana. Segons el sindicat ha recordat que aquesta és la última extensió per a conreus del municipi i gaudeix de protecció agrícola per part del consistori. De fet, Unió de Pagesos recorda que Vilablareix té poc més de 3.000 habitants, però compta amb una de les ràtios d’urbanització més alta de Girona i amb molt poca superfície per a usos agrícoles. Per això el sindicat ha proposat diverses alternatives on situar el complex esportiu que no comprometin a la pagesia com ho fan amb el Pla de la Massana.

Per altra banda, Unió de Pagesos també ha recordat que el POUM que hi ha vigent a Vilablareix és anterior a la Llei d’Urbanisme del 2000, que és molt més restrictiva en regulació urbanística. Per això adverteixen que si el consistori vol modificar la qualificació de protecció que hi ha actualment al Pla de la Massana, caldrà redacta un POUM nou que ordeni tot el municipi tenint en compte totes les nombroses modificacions que s’han fet en els últims 25 anys. La notícia avançada per Diari de Girona sobre l’interès del club blanc-i-vermell en la compra d’uns terrenys a la zona no va agradar als veïns del barri de Sant Roc i del Perelló. Alguns residents van indicar que la possible operació era un «despropòsit», tenint en compte que l’indret escollit està considerat de «protecció agrícola».