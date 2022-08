El carrer Julià de Chia, tallat per unes obres que havien d’acabar fa 18 dies

Les obres que des del 14 de juliol impedeixen circular pel carrer Julià de Chia de Girona s’acabaran la setmana vinent, segons va informar l’empresa que les du a terme a l’Ajuntament. En un principi, el carrer quedava obert de nou als vehicles a partir del dia 7 d’agost, però al cap de gairebé tres setmanes encara no s’hi pot accedir. L’entrada del carrer, pel carrer del Carme, té dues tanques que anuncien el tall per obres, i deriven a tots aquells que vulguin arribar a la zona de Vista Alegre a passar pel carrer del Riu Onyar. Si es vol accedir als guals, assenyalen que cal fer-ho pel carrer Olivera.

S’hi estan executant tasques de reposició de la xarxa d’aigua potable del carrer -que tenia avaries recurrents- i és per això que s’ha tallat el passatge. L’empresa encarregada de les obres fa una substitució de l’actual canonada de fibrociment per una de nova de fosca dúctil -metàl·lica- i renova les escomeses de plom. Afirmen que s’han endarrerit per un problema de subministrament dels materials «per falta d’estoc i transport», explica el regidor de Sostenibilitat de la ciutat, Martí Terés. També afegeix que l’empresa, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, assenyala que sota les llambordes «hi ha un formigó de molt bona qualitat» i que això també ha dificultat obrir la rasa. A més d’aquestes problemàtiques, avaries amb la maquinària que executava la funció i una baixa per malaltia de la persona encarregada del muntatge de les canonades també han influït en l’endarreriment d’aquestes obres.

El pressupost per a aquestes tasques de reposició és de 71 mil euros i des de la companyia assenyalen que en ser època estival, és molt difícil substituir treballadors i els materials que siguin necessaris. A més, també detallen que prioritzen les avaries ordinàries.

Tot i això, apunten que la setmana vinent les obres ja haurien d’estar enllestides i el carrer Julià de Chia quedarà obert de nou a la circulació als vehicles que vulguin enfilar-se al barri de Vista Alegre.