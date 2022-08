L’Ajuntament de Girona ha obert el concurs públic per trobar una empresa que s’encarregui de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana sostenible supramunicipal de Girona. El document afectarà l’àmbit territorial dels municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix. El pressupost de sortida és de 390.815,48 euros i està cofinançat per la Diputació de Girona i els onze municipis implicats.

Abans que la capital pogués tirar endavant el concurs, es va haver de seguir una tramitació llarga on tots els ajuntaments van signar un conveni de col·laboració per delegar a a l’Ajuntament de Girona les competències per a la redacció, finançament i contractació conjunta del Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal.

La redacció del pla respon a les necessitats específiques del territori objecte del pla i les línies estratègiques i objectius, tot i que han d’estar en consonància els objectius de les Directrius Nacionals de Catalunya, plans de directors de mobilitat aplicables i altres planejaments i acords d’àmbit superior i local.

La novetat de l’acord es basa no només amb el disseny de les propostes, sinó amb l’àmbit del propi del pla que, per primera vegada, és supramunicipal i que requereix noves formules de redacció previstes en el plec tècnic, de coordinació i seguiment de la seva implantació.

Els objectius

El pla arrencarà tard. L’últim, si es parla exclusivament de la capital, es va aprovar el 15 de desembre de 2014 i contemplava actuacions fins el trienni 2016-2019. De fet, Per últim, la llei estableix que els plans de mobilitat urbana s’han de revisar cada sis anys. El nou pla no està previst que s’enllesteixi fins l’any 2025. Entre d’altres, els objectius del nou pla de mobilitat de l’àrea urbana se centren a potenciar els desplaçaments a peu o en bicicleta, buscar fórmules per reduir l’impacte ambiental dels serveis de paqueteria, habilitar aparcaments dissuasius o impulsar el vehicle elèctric, entre d’altres.