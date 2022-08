L’Ajuntament de Salt obrirà l’1 de setembre la convocatòria per sol·licitar la bonificació de transport per a estudiants. La iniciativa està adreçada als estudiants d’entre 16 i 25 anys empadronats a Salt que cursin estudis reglats a la ciutat de Girona o a la seva àrea metropolitana (municipis de la zona 1 de l’ATM). La bonificació s’aplica a la targeta T-MES que és unipersonal i que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies. El seu preu és de 47 euros però amb la subvenció del 40% (18’80 euros) que atorga l’ajuntament el preu final per als beneficiaris es rebaixa fins als 28’20 euros.

Per l’aplicació urgent d’un reial decret impulsat per fer front a determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, de l’1 de setembre i fins el 31 de desembre de 2022, el preu de la targeta serà de 3 euros i cada recàrrega tindrà un preu de 23’50 euros. Amb la bonificació que ofereix l’Ajuntament del 40%, el preu de la recàrrega té un valor final de 14’10 euros. La regidora de Mobilitat, Anna Fusté, explica que estan «molt satisfets de la bona acollida de la iniciativa i, curs rere curs, estem aconseguint arribar a més estudiants». Dels 46 saltencs als quals es va arribar durant el curs 2018-19, aquest 2021-22 la xifra de sol·licituds es va gairebé triplicar arribar als 118.