La tercera edició del cicle A prop durà a Girona 26 propostes d’artistes emergents del territori entre el 7 de setembre i el 17 de novembre. Els centres cívics, biblioteques municipals i l’Estació Espai Jove seran un aparador de les propostes més fresques i de proximitat decreadors emergents. Aquest any, la programació és una selecció d’entre els 135 projectes culturals de petit format que es van presentar en la convocatòria, i s’hi inclouen actuacions de diferents àmbits artístics -arts escèniques, música, arts visuals i arts pluridisciplinàries-.

«L’A prop és un exemple de suport a creadors i creadores locals per una banda, i de foment de la participació en la vida cultural de la ciutat per l’altra. I de fer-ho en comú, cooperant entre diferents serveis i equipaments», ha assegurat el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, que ha remarcat que «el cicle torna a reivindicar el seu principal objectiu de fer arribar la cultura i els espectacles a tothom, fent protagonistes sobretot els barris i la seva gent».

Dels 26 projectes seleccionats, 15 són propostes musicals, amb actuacions dels artistes Emma Yuzz, Agnès Allgueró, Gáldrik, Cookah P & Boom Boom Fighters, Thelee, Joanna i Litus, Genni & Aleks Locksmith, Bicèfal Project, Jordi Serradell, Cat Klezmer Trio, Ani in the Hall, Pol Bordas, Arar, Abril Gabriele i Hatxe Music. També es podran veure 9 espectacles d’arts escèniques, que combinaran dansa, teatre, circ i propostes familiars, i que aniran a càrrec de Las Miradas Compartidas, Cia Karlus, Cia Empordà Mar, Clàudia Mirambell, Silver and Gold, Cia Impàs, Clara Centenera, Cia Atzucac i La Nave Va. Completaran l’oferta cultural del cicle 2 propostes d’arts visuals, una exposició de Fiona Doncaster i un taller d’estampació urbana a càrrec de MaiNav.

Totes les activitats són gratuïtes, i es faran en 12 equipaments municipals de 7 barris: al Centre Cívic Onyar, al Centre Cívic Ter, al Centre Cívic Sant Narcís, al Centre Cívic Pont Major, al Centre Cívic Pla de Palau, al Centre Cívic Santa Eugènia, a l’Espai Cívic de Can Gibert del Pla, a la Biblioteca Antònia Adroher, a la Biblioteca Just M. Casero, a la Biblioteca Ernest Lluch, a la Biblioteca Salvador Allende, i a L’Estació Espai Jove.

L’any vinent, l’esdeveniment recuperarà el seu calendari habitual al voltant de la primavera i l’estiu. En aquest sentit, es preveu que al llarg de la tardor, coincidint amb la programació d’enguany, s’obri la convocatòria per participar en l’edició 2023 de la iniciativa.