Girona ha rebut 12 milions d'euros dels fons Next Generation i encara té més projectes pendents de rebre el vistiplau per obtenir finançament europeu. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha afirmat que estan "molt contents" perquè, en totes les convocatòries a les que optaven i que s'han resolt, han aconseguit rebre finançament: "En alguns no ens han donat tot allò que demanàvem però en totes ens n'han concedit". Madrenas subratlla que els Next Generation són una oportunitat per "transformar" la ciutat i per poder executar projectes relacionats amb la sostenibilitat i el desenvolupament. Per això, remarca que el pròxim govern municipal haurà de "prioritzar" aquestes propostes: "Seríem molt mal gestors si no ho féssim".

L'Ajuntament de Girona ha presentat projectes per valor d'uns 30 milions d'euros al fons europeus Next Generation, destinats a la recuperació econòmica després de la crisi de la covid-19. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, subratlla que, fins al moment, els han concedit 12 milions d'euros en convocatòries diferents: "Però encara en tenim molts més demanats i en volem demanar més. Estem pendents de les resolucions".

Madrenas ha afirmat que estan "molt contents" per la concessió de finançament per desenvolupar el que assenyala que són projectes estratègics per al futur de la ciutat. Entre les propostes que rebran diners europeus hi ha, per exemple, el projecte turístic Menja't Girona valorat en 4,2 milions d'euros amb epicentre a les hortes de Santa Eugènia i les ribes del Ter. La iniciativa vol crear una nova experiència turística que enllaci el patrimoni natural amb la gastronomia de quilòmetre zero, posant en valor l'horticultura.

El projecte se subdivideix en quatre eixos i inclou fins a dinou actuacions (algunes d'elles, centrades també en l'eficiència energètica i la transformació digital). Madrenas assenyala que va molt més enllà d'un projecte vinculat al turisme perquè també inclou la transformació de l'edifici de la Marfà, actuacions per revaloritzar les hortes de Santa Eugènia o millores de la il·luminació de zones del barri i en la gestió de residus.

Una altra proposta, aquesta de 4,9 milions d'euros, és tot un paquet de mesures relacionades amb la mobilitat sostenible i inclou el carril bici Girona-Vilablareix, l'aparcament dissuasiu de Mas Gri, l'aparcament segur de bicicletes al parc Central i, també, la implementació de la zona de baixes emissions a la ciutat.

També té compromès finançament europeu el projecte GiroNat, que vol "renaturalitzar" i preveu accions dirigides a fer un espai urbà més amable. Entre aquestes, la creació d'un parc pilot als jardins de les Pedreres amb un refugi climàtic i vegetació adaptada al canvi climàtic; la construcció d'una paret verda per al tractament d'aigües grises en un centre cívic; projectes de restauració fluvial, de lleres, de boscos de ribera o la naturalització de basses. També contempla accions de control de flora i fauna exòtica invasora; la renaturalització de cinc patis d'escoles de la ciutat o aules de natura a l'aire lliure.

Entre els projectes ja presentats i pendents de resposta n'hi ha un de restauració d'ecosistemes fluvials i reducció del risc d'inundació en entorns urbans valorat en 3,4 milions d'euros i un altre de rehabilitació per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics i que, en diferents fases, inclouria espais com la Central del Molí, la Casa de la Tecnologia, la Casa Pastors o el Centre Cultural la Mercè.

Madrenas, que no optarà a la reelecció a les eleccions municipals, ha exposat que els pròxims anys hi haurà una "feina de por" per tirar endavant els projectes. Una feinada que pertocarà sobretot al govern que surti de les urnes.

"Aquí, demano paciència en el sentit que ara hem d'aprofitar aquests fons perquè són diners amb els quals no hi comptaríem d'altra manera", ha afirmat l'alcaldessa que sosté que s'hauran de "prioritzar" aquestes propostes per davant d'altres que no s'han pogut incloure als Next Generation i que hauran de quedar "per a més endavant". "Tots són projecte molt interessants, vinculats a la sostenibilitat i que, per sort, ja teníem preparats per a les convocatòries que han sortit", ha afegit.

L'alcaldessa considera que seria de "molt mal gestors" no prioritzar aquests projectes que compten amb "el 80% finançat".