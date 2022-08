El canvi dels 22 fanals del carrer Santa Clara, al barri del Mercadal de Girona, continua endavant. L’Ajuntament acaba d’adjudicar els treballs a l’empresa Novelec Girona per 37.904 euros. Va ser l’oferta escollida entre dues opcions i amb un preu de sortida de 41.795,82 euros. La intenció és renovar els suports, lires i lluminàries dels punts de llum verticals de la xarxa d’enllumenat públic exterior del carrer Santa Clara, entre la plaça Independència i el Pont de Pedra, i els punts de llum en façana, en el tram entre el carrer Santa Clara i el Pont de les Peixateries Velles. En un informe s’indicava que l’estat dels punts de llum actuals estan força deteriorats a causa dels nombrosos cops que presenten provocats principalment per vehicles. També s’explicava que hi ha queixes d’alguns veïns i comerciants per la mala il·luminació de la via, atesa la gran distància que hi ha entre els punts de llum i l’arbrat existent que provoca nombroses ombres.

La idea és canviar els actuals punts d’il·luminació verticals amb noves lluminàries de tecnologia led, que segons l’informe permetran «millora substancialment la percepció del carrer, tant de dia com de nit».