El cicle de concerts «Notes al Parc», que ha tingut lloc entre el 6 de juliol i el 24 d’agost en diferents espais de Girona, tanca la sisena edició amb més de 2.400 espectadors. Un any més, la iniciativa coorganitzada per l’Auditori i La Marfà ha recollit gran part de l’actualitat creativa i artística de les comarques gironines, amb una programació variada.

El cicle ha ofert una programació àmplia i diversa per a tots els públics, amb l’objectiu de fomentar la cultura de proximitat i apropar nous públics a la música del territori. «Notes al Parc afavoreix que a la ciutat es pugui gaudir d’oferta cultural durant el juliol i l’agost, i que hi hagi activitat tot l’any i a tot arreu. La cultura és un motor de cohesió i de qualitat de vida del qual han de poder gaudir totes les persones i barris de Girona, i el cicle contribueix decisivament a aquest objectiu», ha explicat el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats.

Després de les actuacions de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, que va oferir una emotiva interpretació de la 6a simfonia de Txaikovski al parc de Núria Terés i Bonet del barri de Santa Eugènia, i de Domènech Surroca i Nadia Bosch, Antonio Chen Guang, Marigó - Domínguez - Sabaté, i Xavier Mendoza i Guillem Martí, l’edició d’enguany ha finalitzat aquest dimecres a la plaça de les Botxes, amb l’actuació de Trio Rodin, que ha recordat dos grans compositors catalans, el gironí Francesc Civil i Joaquim Serra.

Així mateix, el cicle també ha comptat amb la posada en escena de diversos projectes vinculats als programes de suport de La Marfà – Centre de Creació Musical de Girona, com el concert de la Girona Jazz Project Big Band, orquestra resident del centre, o les actuacions del cantant i compositor bisbalenc Mazoni i del conjunt musical format per Rodin Kaufmann, Louis Pezet, Azucena Momo i Maria Hein, que formen part del programa de coproduccions d’espectacles. Aquesta sisena edició també havia de comptar amb l’actuació del músic senegalès Momi Maiga, que es va haver de cancel·lar per pluja, i amb els concerts de Manel Fortià i Leos Quartet, que no es van poder realitzar per motius de salut dels artistes.