Una batuda extraordinària de senglars obligarà a tallar la variant de l'N-II al seu pas per la ciutat de Girona aquest dissabte. Per això, prohibirà la circulació de vehicles en tot el tram, des de l'accés de Celrà fins al de Fornells de la Selva, des de les 6.30 hores del matí i fins a les 9 hores. La batuda es farà a la zona del Pla de Can Triola.