Gairebé mig centenar de caçadors han participat aquest dissabte al matí a la batuda extraordinària de senglars que s'ha fet a Girona. La Societat de Caçadors de Cassà de la Selva ha començat l'activitat a dos quarts de set amb una trentena de caçadors. En paral·lel, la colla del Tall Gros de Girona n'hi ha portat quinze. Mentre la colla cassanenca buscava senglars als camps de blat del Pla de Can Triola, la gironina ho feia just a l'altra banda de carretera per la llera de l'Onyar. En total, s'han abatut dotze porcs que passaran als escorxadors perquè se n'aprofiti la carn.

La batuda ha provocat afectacions a la variant de l'N-II a Girona, que ha quedat tallada fins a les 10 des de l'accés de Celrà fins al de Fornells de la Selva.