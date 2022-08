L’Ajuntament de Girona hagut de suspendre el procés de contractació per a la prestació del servei de teleassistència avançada després que la Federació Empresarial de la Dependència hagi interposat un recurs especial davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. La Federació al·legava que l’estudi econòmic inclòs en els plecs tenia errors que el feien inviable. Fonts municipals han admès que els serveis tècnics hauran de modificar aquest estudi econòmic, les clàusules administratives particulars i pressupost base de licitació per reiniciar el procés de selecció de l’empresa que haurà de portar el servei.

Aquest error al ple de clàusules el va posar sobre la taula ahir el PSC. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va lamentar que «hi hagi tants problemes en els contractes fets durant aquest mandat».

De fet, l’Ajuntament havia informat de l’inici de la licitació tot just aquest dimarts passat (23 d’agost) quan per decret d’alcaldia havia quedat suspès el 19 d’agost per fer les modificacions esmentades.

Treball i comunicació

Al parer de la regidora del PSC, «fa massa temps» que hi ha «anuncis sobre nous projectes, o que després no es fan, o que com aquest no es diu que hi havia importants problemes». «El treball per la ciutat s’ha de prioritzar abans de la comunicació o publicitat», va insistir. «El govern va presentar el nou contracte de teleassistència aquesta setmana i no va dir absolutament res dels entrebancs i problemes existents. Crec que és necessari treballar per la ciutat, informar amb transparència i buscar millores en els serveis», va reiterar Sílvia Paneque.

La Federació Empresarial de la Dependència basava el seu recurs especial en dos aspectes. D’una banda en el fet que el càlcul econòmic realitzat a la Memòria Econòmica inclosa a l’expedient de licitació havia omès costos laborals del servei. De l’altra banda, en el fet que els plecs introduïen «un requisit d’arrelament territorial» que consideraven que estava «prohibit».

Un cop l’Ajuntament va conèixer l’existència del recurs, va emetre un informe jurídic en el qual admetia l’error en el plec de clàusules pel que fa a l’estudi econòmic i pressupost base de licitació, relacionat amb el personal necessari per executar la prestació. «Ha estat una errada tècnica que s’ha vist a posteriori, per això ara és refarà i es tornarà a posar a licitació tan bon punt estigui», van assenyalar ahir fonts municipals. En concret, van apuntar que «es va detectar un error en l’estudi econòmic», relacionat amb la quantitat de teleoperadors necessaris per al servei en totes les seves possibilitat, incloses nits, festius i caps de setmana.

En canvi, el mateix informe jurídic defensa el requisit d’arrelament territorial al·legant que la prestació del servei comporta també l’execució d’actuacions immediates presencials.

El precedent de la jardineria

Aquesta setmana també s’ha conegut que el contracte del servei de neteja de jardins, parcs i espais per a gossos també està aturat per un recurs presentat pel gremi català de jardineria. Tot i això, en aquest cas el govern espera que el Tribunal Català del Sector Públic li doni la raó. La discrepància està en sí es va aplicar el conveni correcte en el moment en què es va aprovar.

Davant de tot això, la portaveu socialista, es va mostrar molt preocupada «pels errors i la paràlisi d’aquest mandat amb Junts i ERC» i va afirmar que «el canvi a Girona és importantíssim i que significa tenir un govern que ofereixi uns bons serveis als ciutadans, progrés i oportunitats».