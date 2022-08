El ple de Sarrià de Ter va aprovar dijous per unanimitat el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana del municipi. l Pla, estructurat per 16 Programes Estratègics, durà a terme 53 projectes específics al municipi. La definició dels Programes Estratègics i dels projectes específics ha comptat amb participatius duts a terme en el marc de la mateixa Agenda.

La participació va constar de sessions participatives obertes a la ciutadania, tallers amb joves, i de propostes en un portal web. Es van presentar 113 propostes, les quals han passat per un procés de debat intern. Com ha resultat s’han prioritzat una sèrie de propostes al mateix temps que s’han aportat d’altres per part de la Comissió. Aquestes propostes, en funció de la seva naturalesa i objectius de desenvolupament sostenible que persegueixen, s’han agrupat dins els 16 Programes Estratègics. El Pla també ha tingut en compte l’alineació dels Programes Estratègics amb els objectius estratègics i específics de l’Agenda Urbana Espanyola.