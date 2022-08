«Estar sola no implica que jo no vulgui tenir contacte amb altra gent»

Soledad viu a Girona i des del febrer participa en el programa Sempre Acompanyats, que va néixer el 2013 impulsat per la Fundació La Caixa de la mà de la Creu Roja, amb col·laboració amb l’Ajuntament de Girona. El projecte, estès a 14 territoris de la península, té com a objectiu fer un acompanyament a les persones que puguin sentir-se soles durant l’adaptació a una nova vida i millorar-ne la qualitat, prevenint la soledat. Si bé fins ara la iniciativa treballava en tres barris de la ciutat (Barri Vell-Mercadal, Sant Narcís i Palau), no descarta la possibilitat d’ampliar-se a la resta de la ciutat. «Cada dimecres quedo amb una de les voluntàries del programa, juntament amb companyes que he fet aquí, i fem un cafè, o anem a veure alguna exposició mentre comentem com ha anat la setmana», explica Soledad. Aquesta és una de les activitats que fan des de Sempre Acompanyats per fer prevenció de la soledat, ajudar amb la gestió emocional i apujar l’autoestima, fomentant que «la persona prengui la iniciativa», explica Dayana Ordoñez, tècnica d’intervenció comunitària de Sempre Acompanyats.

«No és una pandèmia»

A partir d’accions de participació ciutadana de caràcter preventiu i transformador, es promou l’envelliment actiu per a millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu a partir d’un model d’intervenció social participatiu, integral i transversal. Des de la iniciativa, assenyalen que la soledat «no és un tsunami, ni una epidèmia ni un problema de salut», sinó que forma part de la condició humana i «l’hem d’aprendre a gestionar».

Ajuda per al dia a dia

Fins ara, la majoria de gent que és i ha passat pel programa no és totalment autònoma i requereix algunes ajudes per poder fer la feina del dia a dia, sigui en matèria de desplaçaments, per exemple. El projecte, però, ha canviat de visió i des d’aquest any treballa per aconseguir que persones autosuficients completament també assisteixin al programa, sense deixar de banda tots aquells que ja en formen part. Ordoñez assenyala que qualsevol persona a partir de 60 anys que senti aquesta solitud o tinguin algun factor de risc, com la mort de la parella que els hagi dut a un aïllament o un canvi d’habitatge, per exemple, pot participar en el programa.

Soledad va arribar al programa després de posar-se en contacte amb els serveis socials del seu Centre d’Atenció Primària (CAP). Malgrat viure amb la seva filla, passava moltes hores sola a casa i ella no ho volia això, tenia ganes de poder sortir i «fer coses». «A casa no m’avorreixo pas. Cuino, llegeixo, miro la televisió i el mòbil, faig sopes de lletres... però s’ha de sortir, també», afirma. Ara fa gimnàstica, i si no n’hi ha, s’exercita a casa fent estiraments.

L’equip d’Intervenció assenyala que Soledad ha fet una gran evolució des del mes de febrer. Xerra pels descosits. Ella ja ho diu, que és molt «charlatana». A més, sempre que pot s’apunta a totes les activitats que li proposen des de Sempre Acompanyats, ja siguin tallers de gestió emocional i sentit del viure, de prevenció de salut o de consells nutricionals. «Estar sola no implica que jo no vulgui tenir contacte amb l’altra gent», explica. De fet, des del programa assenyalen que aquestes activitats són una bona manera de fer i ampliar «xarxa social» i «apoderar la persona» perquè vulgui i tingui ganes de fer coses per ella mateixa, que és del que tracta Sempre Acompanyats.

Una nova proposta

Les persones que pateixen solitud la poden experimentar de moltes maneres diferents. «Hi ha qui ha viscut molt de temps acompanyat i ara té ganes de tornar a viure aquella sensació, i hi ha qui se sent desprotegit i es tanca a casa. En general, tot condueix cap a tenir idees negatives», declara Ordoñez. Per reconduir aquesta situació, des de Sempre Acompanyats s’ha treballat en l’orientació i acompanyament de les persones per aprofitar els recursos dels barris i vincular-les amb les entitats, realitzant tallers, activitats, segons els seus interessos i també creant xarxa. «Hem vist que aquestes persones quan tornen a casa continuen sentint-se soles, i, per tant, volem revertir aquesta sensació fent una proposta nova per al programa», diu Ordoñez. És per això que a la idea ara és convertir-se en una eina per tractar la soledat en el seu si de ser, en les persones de 60 anys cap amunt, treballant a partir d’activitats com els tallers Viures. Ordoñez detalla que reben aquesta denominació perquè «s’enfoquen a viure bé i a sentir-se millor amb un mateix, fent dinàmiques grupals de vuit persones que comparteixen idees emocionals similars per empoderar-les i facilitar l’autonomia, dignitat i l’autoestima».

El 8,7% de la població espanyola se sent sola «amb freqüència o permanentment»

El psicòleg jubilat i president de la Comissió de la Solitud no desitjada de la Plataforma de Persones Grans i Pensionistes (PMP), Lázaro González, assenyala que les últimes enquestes socials europees calculen que el 8,7% de la població espanyola se sent sola «amb freqüència o de forma permanent». Sobre la futura estratègia que treballen el Govern espanyol i comunitats, remarca que el més important en aquests moments és conèixer del cert el nombre de persones que se senten soles a Espanya, sobretot després de la covid-19, que va posar de manifest la situació que patien moltes persones grans a tot el territori. «A nivell estatal no s’ha avançat. Abans de la pandèmia, el desembre del 2019, L’Imserso va fer un document sobre aquest tema que, després, es va paralitzar. Ara mateix s’està debatent, però, tot i que el volen per a finals d’aquest any, no hi ha esborrany», explica. De moment, el Ministeri ha anunciat que treballa en una estratègia per combatre-la i ha llançat dues fases per començar a modelar-lo, dirigides a associacions, fundacions i actors d’investigació.