Una avaria en una canonada soterrada a la plaça dels Països Catalans de Girona va provocar aquest dilluns al matí que part del ferm de la carretera s'enfonsés i va obligar la policia municipal a restringir el trànsit de vehicles desviant-los per carrers alternatius per evitar que passessin per la zona i perquè la companyia d’aigües iniciés les tasques de reparació. Per aconseguir que no continués arribant aigua al punt de la incidència que impedís actuar als operaris, es van obrir les tapes del clavegueram de diversos punts de l’avinguda Lluís Pericot amb l’objectiu que expulsessin aigua i, d’aquesta manera, buidar la canonada. L’aigua sortia a raig per aquests punts i baixava carrer avall com un riu.

Sense aigua ja en la zona de l’avaria de la rotonda i ja amb l’entorn tancat al pas de vehicles, els operaris de la companyia de serveis van poder treballar per iniciar la reparació, obrir el ferm al punt afectat per poder baixar-hi. Cap client va deixar de tenir aigua per culpa de la incidència.

L’Ajuntament va decidir tallar la circulació de vehicles en diversos punts. Al carrer Emili Grahit, els vehicles procedents de la carretera Barcelona i d’altres vials perpendiculars i que es dirigien cap a la rotonda, es van haver de desviar cap al carrer Migdia i cap al carrer de la Rutlla. La circulació cap al centre de la ciutat des de la rotonda es va mantenir oberta tot i que amb un sol carril, un fet que va provocar alguna retenció, ja que la part de la rotonda que no estava afectada rebia cotxes de diversos vials i el giratori encara mantenia els dos carrils fins a arribar al punt afectat. Tot i això, en ser encara a finals del mes d’agost, aquests dies no hi ha tant moviment de vehicles a com el que hi haurà a partir de la setmana vinent. Això va provocar que l’afectació del pas dels vehicles quedés molt més reduïda del que hauria estat a mitjan setembre en un dia laborable.

Es preveu que la durada de les obres pugui allargar-se fins aquest divendres. Per aquest motiu, les restriccions a la zona encara seran vigents fins aquest dia.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va explicar ahir que la incidència s’havia produït en un lloc «molt complicat» i amb uns «diàmetres molt grossos dels quals no hi ha peces bones i fetes». En concret, l’avaria s’hauria produït perquè hauria sortit de lloc una derivació de la canonada principal que estava cegada (en cul de sac). Es tracta d’una connexió que antigament connectava amb un tub antic de fibrociment del carrer Emili Grahit. Un cop es va poder observar l’abast de l’avaria es va poder comprovar també que la peça principal, de ferro, també tenia un forat. Aquesta esquerda i la descol·locació de la canonada provocaven que es perdés aigua a sota terra, arrossegant la terra que envolta la canonada i provocant un forat a sota terra. Amb el pes constant dels cotxes passant per sobre de l’asfalt amb el subsol buit, el ferm hauria cedit.

La idea per reparar l’avaria és la col·locació d’una peça, en forma de tap en la canonada cegada. Pel que fa a la peça de ferro foradada, està previst fer una peça nova d’acer, segons va exposar el representant municipal. Posteriorment es formigonarà.

Un punt amb antecedents

No és el primer cop que a la rotonda de la plaça dels Països Catalans s’hi produeix un esvoranc. L’abril d’aquest mateix any es va intervenir per un altre esfondrament.

Martí Terés va explicar que quan l’Ajuntament de Girona gestioni directament el servei de l’aigua prioritzaran actuacions per intervenir en punt on hi ha avaries habitualment o perquè són canonades de fibrociment. Va indicar que caldrà fer operacions de manteniment preventiu, més que no pas correctiu.