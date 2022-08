L’incivisme d’aparcar on no toca

«Anar per la vorera a Girona és insegur i ningú s’ho està prenent seriosament». Aquestes són les paraules d’Isaac Padrós, un home invident que està fart de viure situacions que dificulten el seu dia a dia i el de molts altres: persones que van en cadira de rodes o gent gran. Vol denunciar a aquests «individus incívics» que no respecten el pas de vianants o les voreres. De fet, segons consta a la memòria de l’àrea d’alcaldia de l’ajuntament de Girona l’any 2021 els agents de la policia local van interposar 1.285 multes a vehicles estacionats a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones destinades al trànsit de vianants i 298 per estacionar als passos senyalitzats per a vianants o ciclistes.

Padrós explica que les persones amb alguna discapacitat són molt poques en comparació a la gent que condueix. Això fa que aquestes últimes es notin més i es produeixin situacions molt desagradables per a ells com la que li va ocórrer el passat dimarts 16 d’agost, quan anava a comprar al supermercat Bonpreu de l’Avinguda Lluís Pericot amb la seva filla de 18 mesos. Padrós portava a la nena en una motxilla al pit i detalla que quan anaven a creuar el pas de zebra per accedir al supermercat es va topar amb un camió, «tinc l’hàbit de protegir a la meva filla amb el braç dret, com si l’abracés. Quan vam creuar el pas de zebra em vaig donar un cop amb un camió que estava, descaradament, a sobre del pas de vianants. De la mateixa manera que vaig ser jo qui es va donar el cop, se l’hauria pogut donar la meva filla». Padrós explica que li va demanar al camioner que apartés el vehicle, ja que aquell espai és pels vianants i que la resposta de l’individu va ser «dir-me de tot» i que no va moure el camió fins que va descarregar tots els palets. Padrós va trucar als Mossos d’Esquadra, però quan es van presentar el camioner ja havia marxat, «no va ser una parada d’un minut, estava descarregant».

En una caminada d'una hora, es pot trobar amb dos o tres vehicles aparcats a la vorera o en un pas de vianants

Fonts de Bonpreu van admetre que el camió ocupava el pas de vianants i que ja han reclamat a l’empresa de transport que no ocupi l’espai en properes ocasions.

L’home afirma que ell fa entre 8 i 10 quilòmetres diaris i que hi ha dies que quan porta només una hora ja es troba amb 2 o 3 situacions d’aquestes i que poden succeir en qualsevol carrer, tot i que ell s’ho troba més per la zona de l’Avinguda Lluís Pericot i Montilivi, ja que ell viu per allà. «No em vull ni imaginar com deu ser en altres zones més conflictives pel que fa a circulació, com pot ser el centre de Girona».

Un altre exemple li va succeir dimecres 17 «vaig anar caminant des de casa fins a Sant Narcís per l’Avinguda Lluís Pericot on em vaig trobar un camió a sobre de la vorera mentre estava descarregant. Vaig trucar a la policia i la dona que va agafar el telèfon em va respondre ‘clar, si està descarregant...’ però no és això, les voreres són per les persones, i fins i tot anar per aquí és perillós». Un altre exemple molt més impactant que va compartir Isaac Padrós és el que li va succeir l’any 2019. Un cotxe estava estacionat en una vorera al carrer de la Rutlla, ell anava amb la seva senyora embarassada i amb un nen de 10 anys. Padrós li va demanar al conductor del cotxe que el treies de sobre de la vorera, com que no va rebre cap resposta es va posar davant del vehicle per fer-li una foto, llavors l’home del cotxe va tirar endavant i el va atropellar.

Padrós assegura que aquestes situacions passen molt sovint i que si no les expliquen i les donen a conèixer sembla que no passi res. «Molts cotxes i motos quan giren en un carrer fan un revolt com si fos una pista de fórmula 1 i en cap moment frenen per veure si algú està travessant el pas de zebra» assegura l’home. També afegeix que en aquest sentit de la circulació de vehicles Girona és molt insegura «i ja no et dic de bicicletes i patinets a sobre de la vorera». Padrós també destaca que les persones en la seva situació no solen parlar o denunciar els problemes que es troben. «Fins ara soc l’únic que està perdent el temps denunciant aquestes coses, no saps quantes vegades a casa m’han dit que ho deixi estar, que no canviaré res. La gent no parla perquè, com que no hi ha el suport de l’administració en cap sentit, perquè no hi ha actuacions, la gent ho dona per perdut i els conductors incívics guanyen terreny».