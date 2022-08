Una màquina i un grup d’operaris van iniciar ahir els treballs al carrer Ballesteries del Barri Vell que han de durar fins el 21 d’octubre. Aquestes obres provoquen que els vehicles no puguin passar per aquest carrer ni pel carrer Calderers mentre durin les tasques. Aquest fet és el que va provocar certa polèmica abans de l’estiu, quan es van anunciar les obres. Els comerciants temien els perjudicis dels seus negocis durant el juliol i l’agost. Per aquest motiu, els treballs es van posposar fins a l’actualitat. L’obra va a càrrec de la companyia elèctrica Endesa que ha de subministrar més potència a un grup d’apartaments turístics del carrer Ballesteries.