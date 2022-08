Enxampat «in fraganti» quan intentava ocupar un pis de Salt

Les ocupacions d’habitatges són un problema que pateixen molts municipis gironins i els cossos policials s’hi han d’enfrontar amb les eines que tenen i les limitacions de la llei.

A Salt aquest dimarts passat, la Policia Local va enxampar in fraganti un home, ja conegut pel cos policial, quan intentava ocupar un pis de l’avinguda Gaudí. L’arrestat és un jove d’uns 20 anys. L’actuació policial es va iniciar cap a tres quarts de tres de la tarda i els agents locals van anar fins a un edifici 3 d’aquesta avinguda per l’avís d’una possible ocupació. En arribar-hi els policies en van trobar amb aquest jove a qui van identificar. En el moment de l’escorcoll es van trobar amb una sorpresa: portava un permís de conduir robat. Procedia d’un robatori que havia tingut lloc també a Salt el dia 25 de juliol.

Davant les evidències, l’home va acabar detingut com a presumpte autor del robatori i per oposar resistència i desobediència als agents de l’autoritat. A més, també va quedar com a investigat per l’ocupació.

No és el primer cop que aquest home és enxampat per la policia de la població, compta amb antecedents policials per fets similars i que ha comès recentment.

La zona on es va produir l’intent d’ocupació no és el primer cop que n’és objectiu, hi ha diversos pisos buits i això és llaminer per aquest tipus de lladres o grups de delinqüents que s’hi dediquen, sovint de força organitzada i que a vegades, acaben llogant o venent de forma fraudulenta els habitatges que aconsegueixen ocupar a persones que sovint ho desconeixen.