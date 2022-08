L’Ajuntament de Girona ha organitzat més de 675 activitats als centres cívics de la ciutat durant el curs 2022-2023. Després d’uns anys amb restriccions per la pandèmia, la intenció del consistori és recuperar aquests espais com a equipaments de proximitat de referència en els diferents barris de Girona. Es tracta d’una programació extensa, oberta, inclusiva i per a totes les edats, amb preus accessibles per tal que arribi al conjunt de la ciutadania. Aquest serà el primer curs sense mesures de seguretat i prevenció contra la COVID-19 des del 2020.

Com és habitual, les temàtiques dels cursos i tallers seran diverses, i giraran entorn a la creativitat, l’art, la gastronomia, l’activitat física i la vida saludable, la sostenibilitat, la ciència o l’aprenentatge en noves tecnologies, entre d’altres. «Des del consistori, tornem a oferir una programació molt potent d’activitats als diversos barris de la ciutat, amb una oferta on segur que tothom hi pot trobar algun curs o taller del seu interès. L’objectiu és anar-nos adaptant a la demanda que tenim, de manera que ningú se n’hagi de quedar fora, i el resultat són aquestes 675 activitats que durant tot el curs posem al servei del conjunt de la ciutadania», ha destacat la regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi. Les preinscripcions per participar en les activitats proposades estaran obertes a partir d’aquest dijous, dia 1 de setembre, i fins al 14 de setembre. La sol·licitud s’ha de realitzar a través del Sistema d’inscripcions de l’Ajuntament. Assignació de places El dia 16 de setembre es farà pública l’assignació de places, i cal que les persones interessades consultin el resultat del sorteig. A partir del 19 de setembre s’obrirà el període per fer les inscripcions directes a les activitats amb places lliures. El programa de cursos i tallers dels centres cívics arrencarà el dilluns 3 d’octubre. La Xarxa de Centres Cívics de Girona està formada pels centres civic, espais cívics i locals socials de la ciutat. En la confecció de les propostes que s’ofereixen hi ha participat tant la ciutadania com les entitats i els mateixos centres cívics.