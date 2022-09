Diverses entitats, veïns i grups polítics dels municipis que conformen la Vall de Llémena han expressat la seva «preocupació» pel que consideren un «augment de la sinistralitat» registrada a la carretera GI-531, entre Girona i Les Planes. Apunten que els darrers dies, hi ha hagut dos accidents protagonitzats per dos vehicles de gran tonatge que «han fet evidents els problemes d’aquesta via», que és d’ús obligatori gairebé a diari per la majoria de veïns i veïnes, ja sigui per anar a treballar, a l’escola o a comprar.

En un comunicat, apunten que «la sensació general dels habitants de la zona és que cada cop estan més exposats a patir un accident greu». Al seu parer, això és degut a l’augment del trànsit de vehicles a causa del creixement de la població i dels visitants de la Vall, així com «l’increment de la circulació de vehicles de gran tonatge que dona servei a les empreses de la zona, l’afluència diària de ciclistes i, sobretot, per la manca de consciència de molts usuaris dels riscos que tot això comporta». El document el signen Independents de la Llémena de Sant Martí de Llémena, Llémena Espai Natural- ISAF de Sant Esteve de Llémena, ERC Sant Gregori i la CUP de Sant Gregori.

En l’escrit de queixa, aquestes entitats i els grups polítics, lamenten que quan s’han produït accidents en els quals s’ha hagut de tallar la carretera, «les afectacions pels veïns i veïnes han estat nombroses a conseqüència de la manca d’informació i per l’extensa durada en que s’ha mantingut intransitable la via». En aquest sentit, reclamen agilitat en els serveis i una millora de la coordinació i la informació.

El document que han fet públic no només es limita a la queixa i intenta aportat solucions per evitar moltes d’aquestes molèsties que pateixen

Algunes propostes

Els signants del manifest assenyalen algunes propostes que permetrien millorar la circulació en aquesta via, vinculats als camions de les empreses que treballen a la zona, als grups de ciclistes que hi passen, així com a la velocitat dels cotxes que circulen per la carretera. Entre aquestes destaquen la possibilitat «que les empreses de la zona treballin amb vehicles més lleugers». Per exemple, substituint «els tràilers per camions de menys tonatge», així com restringir la velocitat d’aquests als 80 km/h i limitar-ne l’horari de circulació. Altres idees de millora són la substitució de la línia discontínua per doble continua, en aquells trams més perillosos, així com limitar-ne la velocitat amb la senyalització pertinent; augmentar i millorar la senyalització a les entrades i sortides de la Vall, sobretot a partir de l’estretament de la calçada passat Sant Gregori i fins Sant Aniol de Finestres; establir senyalització especial per als ciclistes i camions en els trams més complicats amb corbes més marcades, aconsellant als primers reduir l’amplada dels grups, i als segons reduir la velocitat; i realitzar controls policials més freqüents, tant per dissuadir com per sancionar aquelles conductes imprudents, tenint en compte que aquests municipis no tenen policia local.

Volen una velocitat màxima de 80 km/h, més dobles línies contínues, que els tràilers es canviïn per «vehicles més lleugers» i que els ciclistes redueixin l’amplada dels grups

Possibles talls de trànsit

El 2021, a proposta d’alguns grups polítics de la Vall (ILL de Sant Martí de Llémena, ISAF de Sant Esteve de Llémena i ERC de Sant Gregori), la Mancomunitat de Municipis de la Vall va sol·licitar a la Direcció General de carreteres la realització d’un estudi de la via. Uns mesos més tard, Independents de la Llémena va tenir una reunió amb el director territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Cap de Servei de Carreteres de Girona, a partir de la qual es varen fer algunes millores, com la neteja dels marges i la formació de cuneta americana en diferents trams.

Tanmateix, molts usuaris consideren que s’haurien d’obrir més els revolts més tancats i perillosos, i que s’hauria de continuar i completar la cuneta americana en tot el recorregut, com a mínim entre el desviament a Canet d’Adri fins a Sant Esteve de Llémena, per a millorar la maniobrabilitat en cas de perill.

Alguns veïns i veïnes ja han proposat realitzar, de forma immediata, talls de trànsit intermitents per donar visibilitat a les seves queixes i aconseguir que, així, que s’atengui aquesta problemàtica.