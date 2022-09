Troba institucional entre els representants municipals de Girona i d’Albi. L’alcaldessa gironina, Marta Madrenas, i la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes, van visitar ahir la població d’Albi, agermanada amb Girona des del 1985. La trobada va tenir lloc al consistori d’Albi, on hi van assistir els regidors i regidores albigesos, encapçalats per l’alcaldessa Stéphanie Guiraud-Chaumeil.

La trobada va servir per intercanviar experiències i tractar diversos aspectes sobre la cultura, el comerç, el turisme, la mobilitat, l’esport i el medi ambient dels dos municipis. A més, durant la rebuda, Mart Madrenas va entregar un obsequi a la ciutat com a mostra d’agraïment. Es tracta del colom de la pau de l’artista Pia Cruzet. «Venim amb moltes ganes de concretar accions positives per a la ciutadania d’Albi i de Girona. Tenim molts fronts oberts i segur que podrem concretar intercanvis molt positius per a les dues parts. Estem en temps molt difícils, hem sortit de la pandèmia de la COVID-19 i ja som dins d’una crisi de preus, la guerra d’Ucraïna, els efectes del canvi climàtic... És per això que és més necessari que mai enfortir les nostres relacions, intercanviar experiències i bones pràctiques, ajudar en el que sigui necessari i reforçar els valors de democràcia i respecte als drets humans, que tant han costat guanyar i que veiem amb preocupació que es poden quedar retallats o perdre», va afirmar l’alcaldessa de Girona, durant la trobada. Després de la rebuda, les autoritats van visitar el Museu Toulouse-Lautrec. A lla tarda van anar a les instal·lacions esportives de la ciutat occitana al circuit de carreres d’Albi.