Un grup d’encaputxats roba amb violència en un bingo de Girona

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori violent que va tenir lloc ahir de matinada en un bingo de la ciutat de Girona. Un grup de quatre encaputxats van entrar a l’interior de l’establiment després d’amenaçar una treballadora que hi havia al negoci.

La van tancar en una estança del local i posteriorment, van forçar un gran nombre de màquines escurabutxaques -unes 80- del local. Aquest robatori va tenir lloc cap a tres quarts de cinc de la matinada en un bingo ubicat al carrer del Pont de la Barca de Girona. Aquest local havia tancat també de matinada i per tant, en el moment dels fets hi quedaven clients si no personal que es dedica a la neteja i manteniment.

L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d’Esquadra ha obert una investigació i busca els assaltants que van fugir ràpidament de la zona després dels fets. Les càmeres del local i del carrer i la declaració de la treballadora poden ser clau per aclarir el robatori.