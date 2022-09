La reparació de la canonada d’aigua que va quedar malmesa aquest dilluns a la rotonda de la plaça dels Països Catalans de Girona ja ha acabat. Però continuen els treballs al ferm per assegurar el pas per la zona on s’hi va produir un esvoranc. Segons el ritme dels treballs i la climatologia, es podria restablir el trànsit avui mateix o tal com es va apuntar ja inicialment, demà divendres.

Dimarts a la tarda es va col·locar la nova canonada d’acer inoxidable per, d’aquesta manera, poder restablir part del servei de la xarxa, que tanmateix, no afectava els veïns de zona. Ahir al matí, ja es va poder «normalitzar totalment la xarxa un cop el formigó tirat dimarts va endurir-se», segons va explicar el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. El representant municipal va exposar que al llarg del dia d’ahir, el contractista d’obra civil va estar fent els treballs adequats per poder asfaltar avui al matí m si la climatologia ho permet.

De tota manera, aquest asfalt serà provisional fins el 10 de setembre, quan es farà «una actuació més important amb maquinària pesant» per asfaltar «més tram de la rotonda» a banda de la zona afectada per l’avaria i la posterior reparació. A més, es farà coincidir amb els treballs per acabar de senyalitzar el nou carril bici que connectarà el carrer Emili Grahit amb el de l’avinguda Montilivi passant per l’avinguda Lluís Pericot i el carrer Castell de Peralada.

Obstacle pel carril bici a Pericot

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha detallat que la idea inicial era que el nou carril bici pogués entrar en funcionament amb tota la senyalització el primer dia d’escola, tenint en compte a més, que és una petició de la comunitat educativa de l’escola del Pla. Però no podrà ser així. La part de pintura està llesta a Pericot i al carrer castell de Peralada, però queda per fer la senyalització horitzontal a la rotonda de la plaça dels Països Catalans. Aquí hi hauran de conviure els dos carrils per als vehicles a motor (més estrets que en l’actualitat) amb el nou carril bici bidireccional, que estaran a la calçada, al costat de la vorera de la parròquia de Sant Josep. També queda pendent posar semàfors específics per al carril bici, i senyalització vertical que indiquin de la presència del carril bici.

L’esvoranc es va produir dilluns al matí després de detectar-se esquerdes i que una canonada es mogués. Des d’aleshores, s’està treballant a la rotonda i hi ha diferents restriccions de trànsit.