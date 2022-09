L’actual alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió (ERC), ha explicat que si guanya les eleccions municipals del maig vinent seguirà com a alcalde però que la seva intenció és acabar renunciant al càrrec el setembre del 2025. En una entrevista a ràdio Sarrià, el batlle ha explicat que la data seria durant el pregó de la Festa Major i que el relleu aniria a càrrec de l’actual regidor de Joventut, Marc Sayols a qui ja veu preparat per assumir l’alcaldia. Això sí, Puigtió seguiria dins de l’equip de govern, però com a regidor responsable de l’àrea d’hisenda, molt probablement, segons ha esmentat ell mateix. De cara als comicis municipals, es preveu que la formació republicana presenti una llista continuista amb molts dels actuals regidors en llocs capdavanters de la candidatura.