L’Ajuntament de Girona ha alertat que dimarts vinent hi haurà tasques pirotècniques a la plaça poeta Marquina. L’objectiu és fer fora els milers d’estornells que s’hi refugien cada dia i que provoquen diferents molèsties als veïns, sobretot per la gran quantitat d’excrements que deixen anar a sobre del mobiliari urbà (bancs, papereres, pàrquimetres o contenidors), al paviment de sorra o a sobre dels vianants.

L’actuació anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària que l’any passat ja va utilitzar diferents sistemes per fer fora aquests ocells d’aquest punt de la ciutat i d’altres on també s’hi solen acumular. Van fer servir làsers, sons d’alarma, falcons, trampes i petards, entre d’altres. Aquest any, l’Ajuntament ha requerit la seva intervenció dos mesos abans que l’any 2021 en detectar que els estornells s’hi començaven a refugiar massivament.