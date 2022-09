El Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) va encetar ahir la festa major de Sarrià de Ter amb el pregó a l’Ajuntament. D’aquesta manera, la població del Gironès obre les celebracions que s’allargaran fins l’11 de setembre amb activitats de tota mena i el retorn a la normalitat després de les restriccions per culpa de la pandèmia.

Ahir mateix, després del pregó va haver-hi havaneres i cremat per tothom i avui al vespre, a les barraques es preveu una de les nits més multitudinàries amb les actuacions del combo jove Sarriart, l’Orquestra Maribel, Suu i Celtics Dj. El dissabte i el diumenge hi haurà un grapat d’activitats, com ara la fira el playmobil,, una passejada en bicicleta pels carrers de Sarrià, una arrossada, sardanes, inflables i un concert de Rock per Xics, sevillanes, ball amb Swing Latino, una trobada de colles geganteres, entre d’altres. A les barraques, a banda dels concerts d’avui, demà es preveu l’actuació d’Smoking Stones, Abba New Experience i Want U Back .