Girona troba l’empresa pel servei de càtering de quatre escoles bressol

Les set escoles bressol municipals de Girona ja tenen l’empresa encarregada del servei de menjador que inclou els diners i berenars i, en el cas de la Baldufa, l’esmorzar. El concurs públic per les set escoles bressol es va obrir el setembre de l’any passat en dos blocs. Un per als centres amb cuina pròpia (Baldufa de Germans Sàbat, L’Olivera de Montilivi i La Devesa) i un altre per als que no tenen cuina pròpia (Cavall Fort de Font de la Pólvora, El Pont del Pont Major, El Tren de Sant Narcís i Garbí de Palau) i que necessiten un servei de càtering.

El primer bloc es va poder adjudicar a l’única oferta presentada, corresponent a l’empresa Serunion SA, que va limitar-se a mantenir el preu de sortida proposat pel consistori: 342.156 euros, amb IVA inclòs.

El bloc corresponent als quatre centres sense cuina bressol i que necessiten servei de càtering va quedar desert i no es va poder adjudicar. El preu de sortida que s’havia fixat per aquest cas era de 269.614 euros. El global per als dos blocs s’havia previst en 611.770 euros.

A més a més, la licitació per als dos blocs no era pel curs que ara començarà, sinó que ja incloïa el segon semestre del curs passat. Les tres escoles bressol amb cuina pròpia van poder tenir ja aquest servei de mans de treballadors i treballadores de l’empresa Serunion SA.

Però per les altres quatre (Cavall Fort, El Pont, El Tren i Garbí) es va haver de fer una licitació exprés per poder garantir, primer, el servei de menjador fins al final del curs passat i, després, per aquest nou curs 2022-2023. Per al primer període, es va acabar adjudicant a l’empresa Càtering Vilanova per 59.418 euros. Pel mig, alguns mesos amb el pagament de factures per cada servei.

Era l’única aspirant. Per al segon període, es va obrir un concurs públic a inicis d’aquest mes de juny per 169.766 euros. A finals d’agost s’ha adjudicat també a Càtering Vilanova que va proposar fer la tasca als quatre centres pels 169.766 euros del preu de sortida.

Pels que fa als usuaris, els preus dels àpats varien també en funció si el servei és amb una cuina a la mateixa instal·lació o si és un càtering. Els tres centres que tenen cuina pròpia, tenen un preu del dinar diari, sense IVA de 4,82 euros mentre que el berenar té un cost de 0,97 euros. Pel que fa als àpats de les quatre escoles bressol amb càtering, el preu serà de 4,55 euros el dinar i 0,94 euros cada berenar,