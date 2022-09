L’ocupació de l’oferta de casals d’estiu de l’Ajuntament de Girona ha fregat el 95% aquest estiu. La proposta d’activitats de lleure educatiu ha acabat amb la participació de prop de 3.300 infants i joves i una ocupació del 94,59%, gairebé tres punts més que en l’edició anterior. En total, hi ha hagut 3.304 inscripcions en les 47 activitats dinamitzades per 21 entitats.

«Estem molt satisfets amb la participació en els casals d’estiu d’enguany, que demostra que aquest és un model d’èxit. Cal posar en relleu el valor educatiu dels casals, que contribueixen a fer que la ciutat pugui oferir educació tot l’any», ha explicat el vicealcalde, Quim Ayats.

L’oferta s’ha fet en 37 equipaments municipals per tal de garantir cobertura territorial a tot el municipi. L’organització de les activitats és un projecte transversal dins el consistori i compta amb la col·laboració i implicació de diferents agents del territori, dels centres educatius o la Generalitat.

S’ha fet seguiment a un 15,41% del total de participants amb necessitats socioeducatives especials. A a través d’un pla d’inclusió, els quals han tingut un acompanyament i d’atenció individualitzada durant la participació en els casals.

«Per complir els objectius de Ciutat Educadora i d’Educació 360 que ens marquem a Girona és indispensable garantir que tots els infants i jovent puguin participar als casals d’estiu. És per això que impulsem projectes com el Pla d’inclusió. A més, enguany hem posat en marxa la prova pilot de la franja de zero a tres anys, que ha estat tot un èxit. Continuarem treballant per ampliar l’equitat als casals d’estiu i garantir l’educació més enllà de l’escola a tot l’alumnat de la ciutat», ha clos el regidor d’Educació, Infància i Esports , Àdam Betran.

A més a més, 134 infants han participat en la prova pilot de casals d’estiu municipals per a la franja d’edat de 0 a 3 anys que s’ha dut a terme per primer cop a la ciutat.