El trasllat de deu obres per a l’exposició temporal de Santos Torroella val 26.000 €

El transport de deu obres d’art per tal que formin part de l’exposició temporal sobre el fons d’art Santos Torroella comprada per l’Ajuntament de Girona costarà uns 26.000 euros. Les deu peces no formen part del fons adquirit per l’Ajuntament de Girona però es consideren «obres d’art d’especial rellevància» per justificar la necessitat de portar-les a la mostra. Estan en diferents espais de Madrid, Barcelona, Lleida, Figueres i Montserrat i seran cedides per tercers (d’altres institucions i de particulars) perquè s’integrin a la mostra en forma de cessió temporal. El transport requereix d’«un alt nivell d’especialització en la manipulació, conservació i transport».

El Museu d’Història de Girona preveu inaugurar el 29 de setembre l’exposició L’aposta per l’art nou. Itineraris de l’avantguarda a Catalunya a través del fons Rafael i Maria Teresa Santos Torroella. La mostra ha d’estar a l’equipament municipal del Barri Vell fins el 31 de març de l’any vinent, quan el Museu té previst acollir una altra exposició sobre el crític i escriptor Àngel Marsà.

La mostra sobre el fons Santos Torroella tindrà una selecció de 150 peces de la col·lecció, a més de documentació variada històrica. A banda, hi haurà les esmentades deu obres. Les 150 peces són tant sols una petita mostra de tot el que va adquirir fa uns anys l’Ajuntament, enmig de diverses polèmiques, per uns 3,61 milions: 1.393 obres i els més de 30.000 documents. L’exposició, comissariada per Rosa Maria Gutiérrez i Jaume Vidal Oliveras, inicialment estava previst que fos visitable del 16 de juliol al 31 de desembre, però es va posposar. La mostra temporal ha de ser un tast del que en un futur s’ha de veure a la Casa Pastors.

En un informe del Museu d’Història s’indica que «el projecte presentat per la comissària de l’exposició va contemplar un aspecte no previst inicialment que és la incorporació d’obres d’altres museus i col·leccions a la mostra per tal de contextualitzar i difondre el discurs creat pels comissaris». El document indica que les «necessitats no es troben contemplades al projecte» i que el trasllat de les obres demanda un alt nivell d’especialització. Per això, apunta que cal obrir un concurs públic per trobar una empresa que pugui fer el trasllat de les deu obres d’art en les condicions òptimes des dels quatre punts diferents i, posteriorment, retornar-les.

Contracte curt i concurs desert

L’Ajuntament té un contracte mixt de serveis d’embalatge, transport i desembalatge d’obres d’art, objectes i documents del Museu d’Història i de subministrament de material per a la seva protecció i conservació a càrrec de l’empresa Transports Corcoy. No obstant, «no té vehicles amb aquestes característiques per fer el trasllat de les obres d’art que s’exigeix». De fet, es va demanar el pressupost a cinc empreses de vehicles especialitzats però cap va presentar cap oferta. El 17 de juny, es va declarar desert el procediment. Per tot això, ara es fa el concurs.