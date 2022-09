Així és l'espectacular mur antiinundacions del riu Ter a Girona

Encara no s’hi pot passar pel costat i quedarà una mica més dissimulat que l’impacte visual actual. Però aquells qui a hores d’ara circulin a peu o en vehicle pel pont de la Barca o pel pont de França ja poden veure com serà el nou mur construït per evitar inundacions provocades per riuades del riu Ter a la zona de Fontajau. Lluent, de color blanc i de formigó armat, la paret s’aixeca al llarg de 116 metres lineals i arriba una alçada de quasi tres metres en alguns punts. L’estructura ha de servir per protegir la zona urbana del costat esquerre del riu, on actualment hi ha una benzinera, un supermercat i un cinema, entre altres activitats.

Per integrar la nova construcció al medi natural on es troba, el mur s’ha de revestir amb gabions de malla galvanitzada amb pedra calcària al seu interior. D’aquesta manera es vol aconseguir un menor impacte paisatgístic i al mateix temps crear un hàbitat favorable pel desenvolupament de flora i fauna del medi fluvial. Pel costat de la zona urbana, el mur és visible amb una alçada d’entre 1,75 i 1,80 metres. Per la banda del riu, queda al descobert des de major profunditat i s’hi pot contemplar una alçada d’entre 2 i 2,85 metres segons el tram. En realitat, el mur fa quatre metres però una part queda soterrat. Davant seu, el camí que connecta les ribes del Ter i la part posterior del pavelló de Fontajau amb tot l’espai de passeig al costat del riu al barri de Sant Ponç, entre el GEiEG i l’hospital Josep Trueta. El tram del mur s’ha solidificat per evitar que pugui patir erosions que acabessin perjudicant la base del mur. Per facilitar l’accés a la via verda, s’han habilitat dos punts des dels ponts. A més també es preveu la formació de dos espais de repòs amb bancs. A més a més d'aixecar el mur, s’estendrà una capa d’escullera, formada per blocs de 300 a 1.000 quilos, enterrada entre el mur i el riu, just per davant del mur, amb una amplada de base de tres metres i un gruix d'1,3 metres. L’adopció d’aquesta defensa es considera «la més adequada» per assegurar l’estabilitat i impermeabilització a causa dels nivells i velocitats d’aigua que «el riu Ter produiria per avingudes extraordinàries, segons el projecte d’obra». L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Àrids Vilanna SL per un import de 404.714,75 euros, dels quals una part (229.147 euros) està subvencionada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Un mur per salvar les riuades del Ter