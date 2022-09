Sarrià de Ter continua celebrant la Festa Major amb activitats com la fira del playmobil, que avui continua al pavelló municipal i activitats musicals com ara les actuacions a les barraques. També s’han fet concursos com ara d’escalada de caixes, de pesca infantil, o de botifarra. També hi ha molts esdeveniments socials, com ara la botifarrada que es va fer ahir a la placeta de la Font o l’arrossada prevista per avui al parc de la Salut de Sarrià de Dalt. Ahir a la tarda es va organitzar una trobada de colles geganteres que va culminar amb una cercavila.

Avui, a banda de l’arrossada i la fira del playmobil, també s’ha previst el concurs de pesca d’adults, l’ofici solemne, visites guiades al recinte de la vil·la romana, una passejada amb bicicleta, caiacs per a infants i un concert i ball de festa major a càrrec de l’orquestra Swing Latino.