L’oficina municipal d’habitatge de Girona ha reobert les portes de l’edifici situat al Barri Vell després que tanqués el 26 de juliol perquè feia calor i l’aire condicionat es va espatllar. És doncs, 42 dies després. Tot i que aquestes oficines es van tancar perquè es feia impossible treballar-hi en condicions òptimes, els treballadors i l’atenció presencial es van traslladar a l’equipament del barri de Sant Narcís que acull el Servei Municipal d’Ocupació. «A partir del dilluns 5 de setembre l’Oficina Municipal d’Habitatge es tornarà a obrir al públic. Havia estat tancada des del 26 de juliol per problemes tècnics i durant aquest període l’atenció al públic s’ha estat fent al Servei Municipal d’Ocupació (SMO)», indica la web municipal.

Fonts municipals han explicat que passats els dies de calor més intensa, els empleats ja poden treballar amb normalitat i condicions òptimes. Les mateixes fonts exposen que l’aire condicionat s’arreglarà un cop s’estudiïn les opcions.

Aquells dies, enmig de l’encadenament d’onades de calor, altres equipaments van patir pels efectes de les temperatures interiors. Per exemple, a l’Escola Oficial d’Idiomes, que depèn del Departament d’Educació, es van suspendre les classes previstes de diferents cursos intensius d’anglès, francès, espanyol i italià. Des de la direcció de l’EOI es va enviar una carta a tots els alumnes assegurant que la decisió es prenia «per causes alienes a la nostra voluntat, i per motius de salut pública i previsió davant les temperatures extremes». Al Mercat municipal del Lleó tampoc hi havia els mínims de refrigeració necessària.