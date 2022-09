El calendari per segellar la municipalització del servei d’aigua dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter segueix el calendari previst pels pèls. Tenint en compte que els estatuts de la societat està gestionant el servei mentre dura l’impàs indiquen que finalitza el 23 d’octubre, cal haver fet tota la tramitació necessària prèviament. Això passava perquè tots els ajuntaments aprovessin al ple els diferents mecanismes i normatives que hauran de regular el servei municipal per als tres municipis i publicar-ho al DOGC. El darrer Ajuntament fer aquest darrer pas ha estat el de Sarrià de Ter, que ho ha fet aquest dimarts. Ara el calendari corre i s’obre un període d’al·legacions que acabarà el 19 d’octubre i es podrà convocar els plens entre el 19 i el 22 d’octubre per poder fer l’aprovació definitiva abans no s’extingeixi la societat actual.