Desallotgen un bloc de pisos a Llagostera per un incendi en un dels habitatges aquest vespre. El bloc afectat es troba al carrer Mossèn Gelabert del municipi.

Per causes que encara es desconeixen s'ha produït un incendi en un dels pisos del bloc. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'habitatge, només dos gats, dels quals un ha mort per inhalació i l'altre li han practicat tècniques de reanimació.