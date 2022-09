«Que retiri les gallines de la finca i mostri evidències del destí final»

La propietària d’una casa al barri gironí de Montjuïc ha rebut un requeriment per tal que tregui l’aviram que té a la seva finca. En concret, la dona té tres gallines i un ànec, segons han relatat els agents ambientals. i se li ha demanat que «retiri totes les gallines de la seva finca» i que «presenti evidències documentals de l’actuació i del destí final dels animals» a l’Ajuntament de Girona. No especifica com quin ha de ser el final dels animals, només que no poden estar en sòl urbà i que ha de demostrar que ja no hi són i no hi seran més.

És el segon cas en poques setmanes en què s’obliga els propietaris d’aus a treure-les del seu terreny, dins del casc urbà del terme municipal de Girona, després d’un cas similar al carrer Cristòfol colom del barri de Sant Narcís. En aquell cas, a principis d’estiu, s’especificava que hi havia hagut queixes veïnals per les «molèsties» que causaven les gallines i galls. Galls i gallines que molesten veïns del barri de Sant Narcís de Girona La regulació Els agents ambientals que controlen l’ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals vigent des de l’any 2009 a Girona, han detectat les gallines als dos indrets i han hagut de posar de relleu als afectats que estaven incomplint la normativa municipal de tinença d’animals i també la urbanística. En concret, es no permeten tenir aquestes aus a les cases de dins del casc urbà encara que la casa pugui tenir un jardí de grans dimensions, un pati o un hort. Tampoc una instal·lació que funcioni de galliner amb les aus ben cuidades i en un espai insonoritzat. Els dos casos poden xocar i són bastant seguits en el temps, però en els últims deu anys hi ha hagut una desena de casos d’aquest tipus. A banda de l’ordenança de tinença d’animals del 2009, el Pla General d’Ordenació Urbana aprovat l’any 2002 i el text refós de la normativa del 2006, només permeten l’ús pecuari (cria, engreix, guàrdia i custòdia de bestiar) i les petites activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de l’explotació ramadera si «estan situades en sòl no urbanitzable». També s’esmenta en l’ordenança municipal de civilitat aprovada a finals de l’any 2012. Sí que es poden autoritzar, com així ha estat, algunes explotacions situades en sòl no urbanitzable quan els interessats han fet la petició. A més a més, aquestes explotacions s’han d’inscriure a un registre de la Generalitat. Els afectats, a banda d’estar en sòl no urbanitzable, no tenien cap permís.