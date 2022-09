El Trueta recupera les visites de més d’un acompanyant a l’UCI

La millora de la situació epidemiològica ha permès a la direcció de l’hospital Trueta modificar la normativa de visites a pacients en diversos serveis. El canvi més destacat és que a l’UCI, la Unitat de Crítics Cardiològics i a Reanimació ja es permeten les visites de dos acompanyants. Per tant, en aquest aspecte es recupera la normalitat prèvia a la pandèmia, ja que aquesta flexibilització s’afegeix a la ja existent en les unitats d’Hospitalització Pediàtrica, Neonatologia i UCI Pediàtrica.

En canvi, encara es limita l’accés a una mateixa persona a les plantes d’Hospitalització i Maternitat.

Paral·lelament, també s’han ampliat les hores de visita a l’UCI, ja que s’hi pot accedir dues hores al migdia i una hora al vespre. A les plantes de Reanimació i Unitat de Crítics Cardiològics s’hi pot accedir una hora al migdia i una al vespre. Finalment, a la resta de unitats s’hi pot anar tot el dia.

Estat de les obres

Respecte a l’estat de les principals obres que s’estan duent a terme, destaquen les de la futura àrea d’intervencionisme, a la planta baixa, que ja encara la recta final. Va començar l’octubre passat i els treballs estan quasi acabats. S’han adequat tres sales de radiologia intervencionista: una destinada a diagnòstic i imatge, una a neurointervencionisme i la darrera a procediments vasculars i el total ha suposat una inversió de més de tres milions d’euros.

També s’està treballant en el nou laboratori de reproducció humana assistida, que s’ubicarà a la planta soterrània a partir de la reforma interior d’un espai que antigament havia estat unitat de rehabilitació amb una piscina. La unitat serà d’abast regional. Es crearan dues zones: una assistencial per l’atenció, preparació i tractament de les pacients i la zona del laboratori pròpiament dit, on se situen quatre àrees (embriologia, andrologia, criobiologia i la sala de criotancs per a l’emmagazematge de gàmetes i embrions).

Les obres han comportat un canvi d’imatge de la façana de l’hospital, ja que s’han hagut de retirar part de les plaques fototèrmiques que hi havia per ubicar unitats de tractament d’aigua, necessàries tant per l’àrea d’intervencionisme com pel laboratori de reproducció humana assistida. Concretament, s’ha hagut de fer una estructura per cobrir les noves unitats de tractament d’aigua i protegir-les així de l’impacte climatològic.

Per altra banda, els treballs de millora de la planta de Ginecologia i Obstetrícia, situada a la quarta planta sector A, van començar al març i s’allargaran més d’un any. Suposen una inversió d’1,8 milions d’euros i el canvi més important serà la reconversió de la gran majoria d’habitacions en individuals, totes amb bany complet i, a més, amb tot el necessari per poder-hi tenir cura del nadó dins el mateix espai sense que aquest hagi de deixar l’estança, si no és per qüestions clíniques.

Aquestes tres inversions s’emmarquen en l’aposta del Departament de Salut per la renovació de les instal·lacions actuals fins que no hi hagi el futur equipament i s’afegeixen a altres projectes ja completats recentment com la reforma i ampliació de l’Àrea d’Endoscòpies o l’ampliació del servei d’Urgències.