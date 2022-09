Un debat viu: «Fes una foto a això, que ha quedat molt lleig»

«Fes una foto a això, que ha quedat molt lleig», indica una dona que habitualment es mou pel Barri Vell de Girona. Són de material diferent? Hi ha vianants que pensen que sí, però l’Ajuntament assenyala que no: que són exactament el mateix tipus. Altres apunten que, tant per tant, s’havia de canviar de dalt a baix. No fer-ho a pedaços. El debat és viu.

Les obres en un lateral de la plaça de Catalunya - el que permet l’accés al Barri Vell i al pont de Pedra- per substituir algunes llambordes antigues per una de noves, no han convençut a tothom. Els crítics consideren que l’actuació ha provocat un impacte visual menyspreable pel contrast notori. Fins al punt que barregen la crítica d’aquest canvi de panots amb les herbes que van creixent en diferents punts de la ciutat.

En total, s’ha actuat en una àrea de 75 metres quadrats en unes tasques que s’han allargat unes dues setmanes provocant que els vehicles que han d’arribar fins als garatges del Barri Vell fessin una volta circulant per un tram de Santa Clara i pel pont de Pedra. Es van retirar les llambordes antigues amb l’ajuda de maquinària pesant per col·locar-ne unes de noves. Les que s’han posat, són exactament del mateix tipus que les que hi havia, segons la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. Per tant, són iguals que les que hi ha al seu entorn. No obstant això, no estan desgastades pel pas del temps. Ni pel pas dels vehicles, ni els hi ha tocat el fum dels tubs d’escapament, ni pel calçat de turistes i veïns, ni han rebut l’impacte furibund de les llances dels Manaies. Ni els han esclafat, encara, les rodes fines de desenes de ciclistes. Ni han caigut els fruits pudents dels arbres que arrasen les cotorres. Per tant, tenen un color bastant més clar que les que no s’han retirat i que estan al costat de les noves.

D’aquí a uns mesos, aniran agafant color. No pels rajos de sol sinó pel desgast del dia a dia. I el debat haurà acabat. O començaran a bellugar altres llambordes i es reobrirà el debat si també s’han de canviar per reobrir el cicle de conversa. Que qualificar de lletja una obra aliena, és senzill.