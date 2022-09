Desconfiança a Quart en la relació entre els terrissers i l’Ajuntament

Quart viu, des de fa mesos, una polèmica al voltant de la terrissa, una de les identitats cabdals de la vila. L’Associació de Terrissers Artesans de Quart i l’Ajuntament estan enfrontats des de fa més d’un any per diversos motius i sembla que, per ara no hi ha solució a la vista. Fa uns mesos l’entitat va enviar una carta a tots els regidors denunciant que l’Ajuntament no complia compromisos, gestionava malament el museu de la Terrissa i no tenia interès a potenciar el sector. L’alcalde, Carles Gutiérrez, nega que hagin vetat res a l’entitat, al contrari, assegura que sempre hi ha hagut predisposició però intueix que darrere de tots els moviments de l’associació hi ha determinats «interessos polítics».

En la missiva de l’Associació de Terrissers Artesans de Quart, aprovada per la Junta directiva, es denunciava com s’estava «la forma com s’està portant a terme la gestió i l’organització d’activitats al Museu de la Terrissa de Quart. També, entre d’altres preocupacions de l’entitat, apuntaven a la «l’absoluta falta de compliment envers els compromisos presos» per part de l’Ajuntament i la falta de «sensibilitat i negligència envers la protecció i manteniment del patrimoni cultural», així com la «indiferència i la manca de voluntat en dinamitzar les activitats culturals de qualitat al municipi». A més, es queixaven del desinterès del govern amb el món de l’artesania i de la manca de resposta a moltes propostes de l’associació. També que l’Ajuntament no havia atès la petició de participar al projecte Art & Gavarres ni a fer cursos de terrissa a les escoles.

Mentrestant, l’alcalde no comparteix els arguments de l’associació. «No hem dit mai que no a res de l’associació de terrissers», diu Carles Gutiérrez que assegura que estan «perduts» i no entenen «què està passant». Relata que la situació és complicada des de la mort de l’anterior president, Josep Mestre, fa més d’un any.

Assegura que les escoles «estan esperant a l’associació» per fer els tallers i que des de l’Ajuntament són «els primers interessats» que els alumnes aprenguin les tècniques de la terra i fang. El batlle també afirma que és l’entitat que va dir «no» a participar a Art & Gavarres.

Pel que fa al museu, que l’any 2020 es va reformular apunta que la intenció és «potenciar-lo» i que van parlar-ne amb l’associació per si volia fer-hi aportacions i que no van mostrar cap oposició. Carles Gutiérrez apunta que al Museu hi passaven 150 persones sense pagar entrada en tot l’any i que hi havia un dèficit anual de 85.000 euros. Actualment es pot visitar amb cita prèvia i es fan tallers per adults, a l’espera del nou projecte,