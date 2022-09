A 31 de desembre del 2021, l’Ajuntament de Girona no havia executat 12 milions d’euros del pressupost municipal incrementant així el romanent econòmic de la ciutat fins a una quantitat de més de 55 milions (55.362.125 d’euros). «Creiem que és una mostra de la poca capacitat de treball i de la poca gestió del govern municipal, perquè s’estan deixant al calaix uns diners aconseguits amb l’esforç fiscal dels ciutadans que haurien de revertir en benefici de la ciutat», va explicar ahir la portaveu municipal del PSC, Sílvia Paneque, pocs dies abans que en el Ple de dilluns vinent es debati el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici del 2021. Paneque va destacar que «el 2020 podríem entendre el que nivell d’execució del 2020 fos més baix, per la pandèmia, però el 2021 va ser un any de represa després de la Covid i quan, per tant, s’esperava una activitat expansiva del govern de la ciutat i una empenta molt determinada per sortir amb èxit de la situació postpandèmica».

Segons l’anàlisi dels socialistes, dels 810 euros de pressió fiscal, de mitjana, que suporta per part de l’Ajuntament cada veí de Girona, 542 no es van executar abans d’acabar l’any 2021. «Necessitem que l’esforç fiscal de la nostra ciutadania es vegi als carrers», va dir Paneque destacant que «la ciutadania necessita un govern que utilitzi els impostos en benefici de la millora de la ciutat». En una roda de premsa amb la també regidora Bea Esporrín, que s’ha encarregat d’analitzar els comptes, Sílvia Paneque va destacar que el govern municipal va tancar el 2021 sense gastar ni un sol euro en 110 partides del pressupost. Entre d’altres, «partides importants com més de 400.000 euros per al canvi climàtic», «partides per a centre cívics a l’Eixample o dos equipaments a l’esquerra del Ter» i «quatre a la Devesa que continua sent la gran assignatura pendent d’aquest govern municipal». «Ens imaginem un govern amb capacitat d’execució? La ciutat més neta, el molí acabat, projectes urbanístics a punt per a pressupostos futurs, més oportunitats de treball i millor espai públic», va lamentar Paneque recordant que el Compte General «recull el que realment s’executa del pressupost i que, per tant, ve a ser el pressupost real».