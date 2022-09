L’Ajuntament de Girona ha obert el període de sol·licituds dels ajuts Girona Actua i Aixequem Persianes. El primer programa té per objectiu fomentar la incorporació al mercat laboral de les persones en situació d’atur o bé ocupades en condicions precàries; i el segon, fomentar la implantació d’activitats econòmiques en els locals, carrers i barris més afectats per la situació econòmica i l’atur. Les persones i empreses interessades tenen temps fins al 30 de setembre per demanar l’ajut. Es destinaran 130.000 euros al programa Girona Actua i 30.000 euros pel programa Aixequem Persianes.