Centenars d’esportistes del GEiEG, i altres usuaris de les instal·lacions del grup a Palau, s’hauran d’estar uns dies sense fer esport més enllà de quarts de nou del vespre després que un robatori hagi inutilitzat sis torres de llum del complex grupista. Els lladres es varen emportar trenta-quatre quadres elèctrics, amb tot el que hi ha a dins, deixant sense llum els camps de futbol 7, de rugbi i d’atletisme. Aquella mateixa nit, els lladres també van robar material elèctric del camp de futbol de Torres de Palau, de propietat municipal i situat just al costat del GEiEG.

«Dilluns a la nit ens vam adonar que ens havien fet malbé sis torres de llum a les instal·lacions de Palau després de robar-nos trenta-quatre equips elèctrics, amb tot el que hi ha dins: resistències, cablejat; en definitiva ens han deixat sense llum», va explicar el director general del GEiEG, Cèsar de Tiburcio, reconeixent que els costos «seran importants» i que la reparació pot ser que no sigui immediata davant la dificultat de trobar recanvis per la crisi de materials. Sense llum artificial, el GEiEG tindrà impossible mantenir l’activitat a les instal·lacions a Palau més enllà de les vuit del vespre. Les seccions del GEiEG afectades són les de rugbi, atletisme i futbol, però, als vespres, les instal·lacions també solen acollir campionats socials de futbol o entrenaments d’altres esportistes o, també, de preparació física per presentar-se a oposicions.

Cèsar de Tiburcio va lamentar que, en els últims mesos, el GEiEG ja ha patit diferents atracaments a les seves instal·lacions. «Fa quinze dies ens van entrar a robar a Sant Ponç; i, durant la primavera, ens han entrat cinc o sis cops a Sant Narcís fent destrosses. És una mica dur. Què ens cal? Més seguretat, més ajudes; una mica de tot».