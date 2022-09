En els seus, no gaire llunyans, anys de professora de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, l’actual consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, solia trencar al gel de la primera classe demanant als alumnes «a quants us han preguntat a casa si he escollit estudiar Polítiques perquè voleu ser polítics?». «I, davant les nombroses mans aixecades, rèiem molt», explicava Verge. Abans, però, de reconèixer que el tòpic es convertia en més realitat que mai ahir al vespre a Girona en l’obertura del XVI Congrés Espanyol de Ciència Política i de l’Administració veient que els dos representants institucionals que van parlar en l’acte, ella i el ministre d’Universitats Joan Subirats, són dos politòlegs. Dos especialistes que, en una altra situació, podrien haver estat entre els més de 500 especialistes que es troben aquests dies a Girona per debatre sobre com la seva disciplina pot ajudar a buscar solucions als nous reptes globals.

Verge i Subirats es dediquen, almenys temporalment, a la política, però, tot i que el solen preguntar les seves famílies als joves alumnes, la ciència té prou recorregut per, des del punt de vista teòric, busca solucions a aquests nous reptes. Siguin les dificultats sobre governança i la participació ciutadana, la puixança dels populismes o de l’extrema dreta, les desigualtats socials, els canvis que ha deixat la Covid... Al llarg de tres dies, a Girona hi haurà 58 grups de treball, centenars de comunicacions o la presentació d’una dotzena de llibres. Tot plegat, com va citar Subirats, per escapar-se d’aquella frase de la Madeleine Albright, Secretaria d’Estat nord-americana amb Bill Clinton, que «enfrontem a problemes del segle XXI amb idees del segle XX i armes del XIX». Idees, o anàlisis, que, més velles o més innovadores, la Ciència Política ha estat posant sobre la taula des de fa molts anys. Amb aportacions com, per exemple, les de Dieter Nohlen. La presència del professor emèrit de la Universitat de Heidelberg, autor de llibres de referència com Sistemes electorals del món publicat, publicat el 1978, va servir per deixar clar el pòsit que ha deixat aquesta disciplina acadèmica al llarg de les darreres dècades. Als anys seixanta, Nohlen es va decidir a estudiar el parlamentarisme espanyol del segle XIX amb figures com Cánovas del Castillo. «Qui només coneix el seu país, no el coneix bé», va recordar Dieter Nohlen als presents per parlar de la seva trajectòria, des dels primers anys d’estudi fins a convertir-se en un referent en l’estudi dels sistemes electorals i, especialment, en els països hispanoamericans, en un referent de la Ciència Política. Un camp que, amb pocs anys, s’ha consolidat a la UdG de la mà de professors com Salvador Martí, Quim Brugué o Gemma Ubasart.