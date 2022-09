El carril bici de l’avinguda Lluís Pericot i com intentar solucionar obstacles pel camí

El nou carril bici bidireccional de l’avinguda Lluís Pericot de Girona compta amb diversos punts que són diferents al què és habitual per als usuaris gironins. Inclou el pas per una rotonda i un gir a l’esquerre on s’haurà de sortejar els vehicles a motor que també circularan per la mateixa carretera, pel carril esquerre. Ja s’hi pot circular però no està implementat definitivament fins el 19 de setembre, segona ha explicat la regidora de Mobilitat i Via pública, Marta Sureda. La idea era tenir-ho tot a punt ja el 5 de setembre, però un esvoranc considerable a la rotonda de la plaça dels Països Catalans va endarrerir l’operatiu.

La idea és connectar el carril bici del carrer Emili Grahit amb el de l’avinguda Montilivi. Actualment, a la rotonda de la plaça dels Països Catalans hi desemboquen diversos carrils bici però l’arribada fins a l’inici del carril de l’avinguda Lluís Pericot només es farà des de la part del giratori més propera a la parròquia de Sant Josep. Per senyalitzar el carril bici, s’ha fet més estrets els dos carrils pels vehicles a motor. Així, si s’està pedalant pel pont de la Font del Rei, pel carrer de la Creu o per la via verda que ressegueix el riu Onyar, l’única opció en bicicleta serà arribar a Lluís Pericot, creuant pel pas de vianants de la Facultat de Medicina i agafar el carril bici d’Emili Grahit. O fer la volta per la calçada entre els cotxes, o a peu per la vorera.

En sentit pujada, els ciclistes es toparan amb un grup de contenidors que el carril bici sorteja per un lateral. Hauran d’estar atents als veïns que vgin a abocar-hi els residus. Els darrers dies s’han observat persones sortint de vehicles aturats al carril bici amb la bossa de les escombraries per llençar-les.

Més amunt, hi ha una rostisseria on el problema s’agreuja. Sobretot els caps de setmana, on s’ha detectat que a sobre del carril bici hi aparquen vehicles per anar a comprar amb el mític «és un moment». La concentració pot arribar a cinc vehicles simultàniament. Entre setmana, poden repetir-se la situació uns metres més amunt amb l’entrada i sortida d’alumnes de l’escola i els familiars aparcament «uns segons» per carregar o descarregar els alumnes. Queda per concretar si l’Ajuntament posar obstacles físics que permetin el pas de bicicletes però impedeixin els turismes. Per exemple amb pilotes de plàstic. Com les que separen aquest mateix carril bici amb els cotxes, a la rotonda dels Països Catalans.

Un semàfor específic

Finalment, els ciclistes que han d’anar a buscar el carrer bici de l’avinguda Montilivi han de girar a l’esquerra i passar pel carrer Castell de Peralada. Tenint en compte que circulen per la part dreta de la calçada i que a la seva esquerra hi ha cotxes s’ha pensat una solució que eviti perills. Hi haurà un semàfor específic per als ciclistes que no coincidirà mai amb el dels cotxes: si un és verd, l’altra estarà vermell. I a l’inrevés.