Dimarts al vespre, els bombers van haver de desallotjar un bloc de pisos del carrer Mossèn Gelabert de Llagostera per un incendi a la campana extractora de fums de la cuina d’un dels pisos un dels habitatges.

Segons explicava el «PollTV», en el moment dels fets no hi havia ningú a l’habitatge, només dos gats, dels quals un va morir per inhalació i l’altre li van practicar tècniques de reanimació i, posteriorment, va ser traslladat fins a l’Hospital Veterinari Canis de Girona. L’Ajuntament de Llagostera es va posar en contacte amb les persones que vivien el pis afectat per si tenien la necessitat que els hi gestionessin un habitatge temporal.