Guanyem Girona vol que Girona desenvolupi un pla per tal de desplegar «la plena sobirania». La formació creu que el municipi té «molt marge» per treballar propostes en matèries diverses com l’energia, l’alimentació o l’habitatge que permetin exercir l’autonomia de l’Estat i de les grans multinacionals. «Els municipis encara tenen molts espais per treballar propostes que ens deslliguin de les polítiques estatals que només fan que consolidar les desigualtats. Volem que Girona avui comenci a treballar les polítiques socialment més justes que s’haurien de desenvolupar en una futura Catalunya independent», explica Lluc Salellas.

En el ple de dilluns vinent, Guanyem Girona plantejarà una moció per fer un estudi sobre el tema.