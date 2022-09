El carrer Julià de Chia de Girona continua tallat per les tasques de reposició de la xarxa d'aigua potable del passatge que, en un principi, finalitzaven el 6 d'agost. Les obres, que des del 14 de juliol impedeixen el pas als vehicles pel carrer, s'acabaran el dimecres de la setmana vinent, "si no sorgeix cap imprevist", assenyala l'empresa que les duu a terme, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA). Actualment, l’entrada de Julià de Chia, pel carrer del Carme, té un seguit de tanques que no permeten la circulació dels cotxes i que compten amb dos cartells que anuncien el tall i deriven a tots aquells que vulguin arribar a la zona de Vista Alegre a passar pel carrer del Riu Onyar. Si es vol accedir als guals, assenyalen que cal fer-ho pel carrer Olivera. En un dels cartells s'hi llegeix que les obres tenien data de fi a principis d'agost, mentre que l'altre hi té escrit que arribaran al seu final el 9 de setembre. Tot i això, la previsió de fi d'obres de l'empresa és el 14 de setembre.

La companyia encarregada de les obres fa una substitució de l’actual canonada de fibrociment per una de nova de fosca dúctil -metàl·lica- i renova les escomeses de plom, ja que hi havia avaries recurrents. Segons AGISSA, el divendres acabarà la instal·lació mecànica de canonades i les proves de servei, i el dia 14 ja s'haurà fet la reposició dels reblerts de rases i pavimentació afectada. L'endarreriment de les obres s'atribueix a un problema de subministrament dels materials «per falta d’estoc i transport», explica el regidor de Sostenibilitat de la ciutat, Martí Terés. A més, manifesta que l'empresa ha comunicat que sota les llambordes «hi ha un formigó de molt bona qualitat» i que això també ha dificultat obrir la rasa. Tot i això, en aquesta segona demora de les obres, destaca que l'avaria d'una canonada a la plaça de Països Catalans, que va provocar un esvoranc considerable, va fer que alguns operaris s'hi haguessin de desplaçar per la urgència d'una reparació molt estratègica i que les obres en aquest carrer quedessin en un segon pla. Amb tot, no serà fins al dimecres que ve que els vehicles i veïns podran enfilar-se de nou a Vista Alegre pel carrer de Julià de Chia.