El jutjat d'instrucció 1 de Girona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un veí de la ciutat per abusar sexualment d'un nen de 12 anys. Segons la interlocutòria, el menor va anar a passar la nit del 5 al 6 de setembre a casa d'un familiar de l'investigat a Llagostera perquè és amic del seu fillastre. Un cop al pis, tots van anar a dormir al mateix llit. La interlocutòria apunta que va ser durant la nit que el processat va perpetrar els abusos. El jutjat li imputa un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys i acorda enviar-lo a presó per risc de reiteració delictiva. La resolució remarca que té una condemna prèvia (cancel·lada) per corrupció de menors i dues causes obertes per abusos a jutjats de Girona i la Bisbal.

Segons ha avançat El Punt Avui i ha confirmat l'ACN, els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dimarts arran de la denúncia. Aquest dijous ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Girona. La fiscalia i l'acusació particular en nom de la família de la víctima, encapçalada per la lletrada Natàlia Frigola, han sol·licitat presó sense fiança per a l'investigat, sobretot perquè consideren que hi ha risc de reiteració delictiva tant pels antecedents com perquè els investigadors dels Mossos sostenen que actua seguint un 'modus operandi'.

La interlocutòria recull que les diligències policies i judicials que s'han fet fins al moment (amb l'exploració del menor, la declaració de la seva mare i l'examen forense) situen els fets la nit del 5 al 6 de setembre. El jutjat exposa que el menor, que té 12 anys, va anar a passar la nit amb l'investigat, de 48 anys, i els seus dos fillastres perquè és amic d'un d'ells. Van anar a dormir a un pis que un cosí del detingut té a Llagostera.

Segons recull la resolució, a la que ha tingut accés l'ACN, tots quatre dormien al mateix llit i, durant la nit, el menor es va despertar. Aleshores, es va adonar que tenia els pantalons i la roba interior abaixats i que el processat li estava fent tocaments. El menor li va exigir a l'investigat que parés. La interlocutòria exposa que ho va fer però que es va continuar masturbant davant del menor i mentre els seus fillastres continuaven dormint.

L'endemà al matí, el processat va portar el menor a casa seva. El jutjat exposa que la seva mare es va adonar de seguida que alguna cosa anava malament perquè l'investigat va rebutjar prendre cafè i es mostrava "nerviós". Tan bon punt va sortir de la casa, el menor va començar a plorar i li va explicar a la seva mare que el processat havia abusat d'ell. De camí a comissaria, per anar a interposar la denúncia, el processat va seguir la mare i el menor. La investigació apunta que va ser per intentar evitar que el denunciessin.

En seu judicial, l'investigat ha negat els fets. El jutjat, però, considera que tant l'exploració del menor com l'examen forense i la declaració de la mare són suficients indicis per acordar presó sense fiança. També, apunta la interlocutòria, perquè hi ha risc de reiteració delictiva.

En aquest punt, el jutjat remarca que el processat té una condemna prèvia (tot i que ja cancel·lada) per un delicte de corrupció de menors i que també té dues causes judicials obertes per delictes d'agressions i abusos sexuals a menors d'edat. Un dels procediments l'investiga el mateix jutjat i l'altre un de la Bisbal d'Empordà.

El jutjat també valora que existeix risc de fugida perquè, tot i ser de nacionalitat espanyola i tenir arrelament al país, l'investigat es pot enfrontar a una pena de fins a 6 anys de presó: "Sumat a que té altres procediments judicials pendents també per fets relacionats amb abusos a menors d'edat, més enllà de l'arrelament per viure a Girona des de sempre, s'aprecia que concorre per la probabilitat que li arribi a recaure una sentència condemnatòria".

La interlocutòria sosté que la investigació identifica un "modus operandi repetit": "L'hauria porta a terme més d'un cop i en diferents dates al llarg de 30 anys i reflectirien una continuïtat en la seva forma d'actuar".

Atenent la petició de la fiscalia i de l'advocada de l'acusació particular, Natàlia Frigola, el jutjat ha acordat presó provisional comunicada i sense possibilitat de fiança per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys. La resolució no és ferma i es pot recórrer a l'Audiència de Girona.