Guanyem Girona ha analitzat l'estat d'execució del pressupost del 2021 i qüestiona la compra d'habitatge públic que s'ha fet. En aquest sentit, asseguren que s'hi ha invertit un 16% dels diners previstos. En concret, que només es van mobilitzar 675.000 euros dels 4,3 milions d'euros que «Guanyem va introduir en el marc de l'acord d'inversions amb el Govern». «La nostra proposta volia ser un Pla de Xoc per aturar el deteriorament de la qualitat de vida i la degradació dels barris, però cal un govern amb una visió clara i amb capacitat de gestió per fer-ho realitat», afirma la regidora, Cristina Andreu.

Així mateix, des de Guanyem també han indicat un seguit de partides de caràcter social que el 2021 van quedar «sense mobilitzar» en la seva totalitat. És el cas, asseguren, del programa d'educadors de carrer, on només es van invertir 1.300 euros dels 75.000 previstos, «menys d'un 2%». Andreu ha definit aquesta dada de «preocupant», i ha manifestat la importància dels educadors de carrer «per garantir la convivència a curt i llarg termini».

D'altres partides que han quedat «al calaix», segons denuncien des de Guanyem, són les subvencions del Programa d'Atenció a la Infància i els Joves, amb 56.000 euros pendents de gastar (el 67% de la partida); les subvencions d'IBI a les famílies monoparentals, amb el 72% pendent; o el pla LGTBi, «pel qual no s'ha gastat ni un euro dels 5.000 previstos».

D'altra banda, el cap de l'oposició i portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, també ha lamentat que els barris també hagin de «patir aquesta manca d'execució». «El 2021 l'Ajuntament només va ser capaç de mobilitzar 89.000 euros dels 192.000 que sumaven ambdues partides», afirma Salellas, que afegeix que «cada dia té un calaix més ple de projectes promesos, però que no s'estan executant».

A més, Guanyem també ha lamentat que el govern encara no hagi comprat els locals per als barris pactats amb la seva formació com són el Centre Cívic de l'Eixample, un local social a Sant Narcís, un Espai Jove a l'Esquerra del Ter, un Menjador Social per a la Gent Gran a l'Esquerra del Ter o un espai social a Vista Alegre i un altre a Can Gibert. «En total, aquestes inversions encara pendents sumen més d'un milió d'euros», remarquen des de Guanyem.