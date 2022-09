L'Ajuntament de Llagostera ha multat amb 400 euros un veí de Selva Brava per haver deixat les escombraries fora dels contenidors de recollida selectiva. La Policia Local el va enganxar in fraganti mentre cometia aquesta infracció i el va poder identificar. L'expedient sancionador ja està en tràmit via XALOC, segons ha confirmat el regidor de Medi Ambient, David Parron. Parron ha recordat que l'ús de les àrees de contenidors de les urbanitzacions i veïnats on no es realitza la recollida d'escombraries porta a porta, és exclusivament pels veïns i que per fer-los servir cal disposar d'un clauer electrònic.

Deixar les bosses d'escombraries o trastos fora dels contenidors provoca greus problemes que perjudiquen l'entorn i la bona convivència dels veïns, a més de ser un reclam per a animals. La Policia Local de Llagostera ha intensificat la vigilància en aquestes zones on s'han detectat comportaments inapropiats per part d'alguns veïns. Cal recordar que l'Ajuntament de Llagostera ofereix diversos serveis i actuacions per a una bona gestió dels residus, entre ells la recollida gratuïta de trastos a domicili, la bonificació de la taxa d'escombraries, el compromís residu zero i les instal·lacions de Deixalleria Municipal, entre d'altres.