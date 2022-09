Retiren el fibrociment per enderrocar els edificis del carrer Universitat de Montpeller

Una empresa especialitzada va retirar ahir al matí les plaques de fibrociment que hi havia en alguns dels edificis que s’han d’enderrocar entre els carrers Universitat de Montpeller i Pau Vila de Girona. És, si no hi ha cap nou entrebanc, el darrer pas abans de, ara sí, tirar a terra els immobles. L’actuació, esperada per molts veïns per tot el que han representat els immobles degradats, podria produir-se avui mateix.

El fibrociment es va trobar en un dels intents de l’empresa adjudicatària d’iniciar l’enderroc de les finques. Poques setmanes abans hi havia hagut un altre obstacle: calia garantir el servei d’aigua i d’electricitat. Amb les obres per tirar a terra els edificis, inicialment, es provocava un tall en el subministrament. Solventar la connexió de l’aigua va ser senzill perquè el servei el gestiona el mateix ajuntament, però van caldre algunes setmanes perquè la companyia elèctrica fes els passos per garantir els serveis. Però abans d’aquest fet, encara hi va haver un altre problema: Una persona que havia viscut en un dels habitatges va decidir tornar a entrar a viure-hi malgrat la degradació evident dels edificis, tant exteriorment com a l’interior. Ho va fer en el que havia estat un garatge. Malgrat que ja tenia un pis de protecció oficial assignat, convèncer-lo perquè abandonés la finca va costar algunes setmanes als treballadors dels serveis socials municipals. Tot plegat per poder tirar a terra el grup d’edificis, ara en mal estat, perquè estan afectats per una actuació urbanística que ha de servir per generar un espai lliure i que s’ha de convertir en la perllongació del carrer Universitat de Cervera. Aquest vial és el que ha de connectar amb el carrer Pau Vila i el parc del Migdia. Expropiació iniciada el 2017 L’inici de l’expedient d’expropiació de les vuit finques afectades va tenir lloc l’octubre de 2017. Per poder fer aquest projecte, es va haver d’expropiar a un propietari i indemnitzar-ne una altra que hi estava de lloguer, fent més complicat tot el procediment. A més de la perllongació del carrer, en un costat s’hi construirà un l’habitatge de protecció, així com també la creació d’un aparcament soterrat.