Unes «Fires a tot gas». Això ho ha volgut simbolitzar la dissenyadora gràfica Teresa Calbó amb un cartell on es veu un Sant Narcís abraçant tots els elements de l’imaginari col·lectiu de les festes de Girona. Des de les barraques i la nòria a les castanyes passant pels músics de carrer, els castellers o la mateixa imatge de la catedral. «S’ha escollit aquest cartell destacant el seu atractiu visual, la composició, el color... També s’ha valorat el fet de representar elements referencials tradicionals de Fires de forma desimbolta i alegre essent un cartell que convida a la festa», va explicar el regidor de Cultura, Quim Ayats, en la presentació del cartell d’unes Fires on també va confirmar que Catarres, Doctor Prats i Skatalà s’afegeixen a Miki Nuñez com actuacions confirmades a les barraques. Les Fires de Sant Narcís se celebraran del 28 d’octubre al 6 de novembre.

«Convidem tot el país a venir a viure les nostres festes en unes Fires que seran molt especials després d’anys de restriccions», ha assegurat l’alcaldessa Marta Madrenas mentre l’autora del cartell, Teresa Calbó, ha reconegut la seva alegria «perquè s’ha entès molt el missatge que havia pensat amb idea d’unes Fires amb alegria»- «Volia copsar tot el que representen les fires, que principalment és festa i tradició, en un cartell amb molt de color i alegria perquè després de tots aquests anys ens feia falta», va concretar Teresa Calbó. La disssenyadora gràfica barcelonina es va presentar a un concurs on, en paraules de Quim Ayats, el jurat va acabar escollint «aquest cartell destacant el seu atractiu visual, la composició, el color i la seva capacitat d’adaptació als diferents suports i aplicacions, així com la seva vistositat». Ayats va aprofitar la presentació del cartell de les Fires de Sant Narcís, per anunciar oficialment els primers grups que tocaran a la propera edició de les Barraques. «Estem treballant per tenir una programació atractiva, ja va sortir que vindria Miki Núñez i també podem confirmar que vindran Catarres, Doctor Prats i Skatalà», va explicar el regidor de cultura recordant que, després d’anys de restriccions, es tornaran a viure unes barraques de Sant Narcís amb «normalitat».